السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم التاسع على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان



لاهور 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم التاسع على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار

وجرى توزيع 750 سلة غذائية تزن 24 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4,500 فرد، و 260 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1,560فرداً، و267 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1,602 فرد، و240 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة باك باتان، استفاد منها 1,440 فرداً، و 128 سلة غذائية تزن 4 أطنان في منطقة راجنبور، استفاد منها 768 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

//انتهى//

12:03ت م

0036



لاهور 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم التاسع على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19", حيث جرى توزيع 1,645 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 9,870 فرداً في مناطق لاهور، ومظفر جر، و باك باتان، وتوبا تيك سنق، وراجنبور، بإقليم البنجاب.وجرى توزيع 750 سلة غذائية تزن 24 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4,500 فرد، و 260 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1,560فرداً، و267 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1,602 فرد، و240 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة باك باتان، استفاد منها 1,440 فرداً، و 128 سلة غذائية تزن 4 أطنان في منطقة راجنبور، استفاد منها 768 فردًا.ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//12:03ت م0036

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