السعودية اليوم / تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين



بيروت 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

أعلنت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، عن إصابة لاجئة فلسطينية في العشرينيات من عمرها بفيروس

وأشارت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إلى أن وزارة الصحة اللبنانية، أجرت فحوصات لـ 150 لاجئًا فلسطينيًا من داخل مخيم الجليل، تبين على إثرها تسجيل إصابة جديدة واحدة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان داخل مخيم الجليل، منذ 10 أيام، وبعد فحوصات لعائلة المصابة، تبين إصابة أربعة منهم بالفيروس.

// انتهى //

12:00ت م

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بيروت 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأعلنت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، عن إصابة لاجئة فلسطينية في العشرينيات من عمرها بفيروس كورونا في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك اللبنانية ، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا داخل المخيم إلى ستة.وأشارت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إلى أن وزارة الصحة اللبنانية، أجرت فحوصات لـ 150 لاجئًا فلسطينيًا من داخل مخيم الجليل، تبين على إثرها تسجيل إصابة جديدة واحدة.وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان داخل مخيم الجليل، منذ 10 أيام، وبعد فحوصات لعائلة المصابة، تبين إصابة أربعة منهم بالفيروس.// انتهى //12:00ت م0035

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