السعودية اليوم / روسيا تسجل 10633 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 10633 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 1280 حالة، فيما تماثلت 1626 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 16639.

// انتهى //

12:00ت م

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موسكو 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 10633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 134687 .وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 1280 حالة، فيما تماثلت 1626 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 16639.// انتهى //12:00ت م0034

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