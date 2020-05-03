، "هيئة نجران" تنظم جولات ميدانية للتوعية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي ،

محمد بن مسعود - الدمام - على الأسواق والأماكن العامة للتعريف بالإجراءات الاحترازية الوقائية

سيّرت هيئات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، جولات ميدانية توعوية، على الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ التي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الوباء خلال فترة رفع منع التجول الجزئي.

وأشار فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني؛ إلى أن الجولات الميدانية والتوعوية بفرع نجران تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل المراكز مع أخذ التدابير الوقائية كافة من قِبل منسوبي الهيئات حماية لأنفسهم وللمجتمع.

وعبّر الشيخ القحطاني؛ عن اعتزازه بالدور الرائد لكل الأجهزة الحكومية في المملكة، ومن بينها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيادة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند؛ في مواجهة وباء كورونا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، داعياً المولى القدير، أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا ومجتمعنا وسائر بلدان العالم.الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجران