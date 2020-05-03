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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 1776 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح؛ وفق "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 11:23 AM
إجمالي الحالات المُتعافية يرتفع إلى 1776الكويت.. شفاء 73 حالة جديدة من كورونا
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 1776 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح؛ وفق "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
، الكويت.. شفاء 73 حالة جديدة من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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