، الكويت.. شفاء 73 حالة جديدة من كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المُتعافية يرتفع إلى 1776

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 1776 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح؛ وفق "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد