موعد ليلة القدر في رمضان 2020 في الدول العربية لعام 1441

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية، اليوم الأحد 3 مايو 2020، موعد ليلة القدر لشهر رمضان المبارك لعام 2020، حيث يترقب المسلمون في كافة أنحاء العالم موعد ليلة القدر في شهر رمضان، ومن المتوقع أن تأتي ليلة القدر في يوم السابع والعشرون من شهر رمضان الحالي، مع العلم أن كل ذلك مجرد اجتهادات من العلماء.

واستقبل المسلمون في مختلف أنحاء العالم شهر رمضان المبارك هذا العام في ظل أوضاع يمر بها العلم لاول مرة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفع غالبية الدول إلى اتخاذ قراءات بإغلاق المساجد ووقف صلوات الجماعة بما فيها التراويح.

واتفق كبار المشايخ وعلماء الدين باجتهادات أن ليلة القدر في ليالي الوتر أو الليالي الفردية من الشعر الأواخر ويتوقع أن تكون يوم { 21 -27-27-29} مع العلم أن كل ذلك مجرد اجتهادات والله أعلى وأعلم.

وحدد علماء الدين دلالات ظهور ليلة القدر منها مشاهدة الشمس صافية تماما خالية من الغيوم بلونها الأزرق النقي، سطوع الشمس واضح نورها وخالية من أشعتها وذلك نتيجة وجود العديد من الملائكة التي تقوم بحجب تلك الأشعة، سطوع القمر مثل شق الجفنة، تكون درجة حرارة الجو في تلك الليلية متوازنة تماما، الشعور بالراحة وطمأنينة القلب في هذا اليوم دون غيره.

يؤدي غالبية المسلمون في الدول الإسلامية والعربية، صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك في المنازل؛ نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ خصص الغالبية زاوية من بيوتهم كمصلى تجتمع فيه العائلة للصلاة التراويح.