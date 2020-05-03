شركة سيارات شهيرة تخسر 14 مليار دولار بسبب تغريدة من “7 كلمات” !

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خسارة شركة “تيسلا” المتخصصة في صناعة السيارات، 14 مليار دولار بسبب تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” لإيلون ماسك، المدير التنفيذي للشركة، بحسب ما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

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وقال ماسك في التغريدة المؤلفة من سبع كلمات إنه يعتقد أن سهم شركته مقيم بسعر عالٍ للغاية، وبعد التغريدة بدأت أسهم الشركة في التراجع لتفقد نحو 10% من قيمتها ما تسبب في خسائر القيمة السوقية سالفة الذكر.

وليست هذه المرة الأولى، فلدى ماسك نحو 33 مليون متابع ولديه تاريخ مع التغريدات السيئة، التي أحدثت مشاكل من قبل لشركته.

وفي العام 2018 تسببت تغريدة لماسك تفيد باستحواذه على كامل أسهم تسلا وتحويلها إلى ملكية خاصة بالكامل إلى شكوى من قبل الجهات الرقابية بسوق المال الأميركي.

