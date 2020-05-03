عام 2030 يصوم المسلمون 36 يوما من رمضان والمسند يكشف السبب !

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أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن المسلمين سيصومون 36 يومًا من رمضان في عام 2030م، حسب التوقعات الفلكية في حدث لا يتكرر كثيرا .

وأوضح المسند في تغريدة عبر حسابه على تويتر ، أن عام 2030 سيوافق الشهر الفضيل مرتين، الأول رمضان 1451هـ، والذي يُتوقع أن يحل في 5 يناير 2030 وعدته ستكون 30 يومًا.

كما ستشهد السنة ذاتها بحسب المسند شهر رمضان مرة أخرى، وذلك في 26 ديسمبر 2030، ليصوم المسلمون خلالها ستة أيام من رمضان 1452هـ، ويتمّون عدة الشهر في السنة التالية 2031م. والسبب في ذلك لأن السنة الهجرية أقصر من الشمسية بمتوسط قدره 11 يوماً .

