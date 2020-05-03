علامة غامضة على يد “كيم” تكشف سر غيابه المفاجئ.. وطبيب أمريكي يوضح ارتباطها بأمر خطير !

︎ :

.



نشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية السبت لقطات لزعيم البلاد وهو يركب عربة كهربائية حول مصنع سونشون فوسفاتيك للأسمدة مع علامة جديدة غامضة على معصمه. -وفقا لصحيفة نيويورك بوست- .

ورغم أن المعلومات حول الفيديو والعلامة على معصم كيم محدودة للغاية، إلا أن أخصائي طبي أميركي قال للصحيفة الأميركية إن العلامة الصغيرة قد تشير إلى إجراء عملية القلب والأوعية الدموية الأخيرة، وأضاف أن الأمر ربما يتعلق بثقب شريان شعاعي يميني.

وتدور التكهنات حول صحة كيم منذ أن غاب عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في كيم إيل سونغ ومؤسس كوريا الشمالية في 15 أبريل.