حقيقة تغيير ساعات منع التجول خلال أيام

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كشفت مصادر مطلعة عدم صحة الأنباء المتداولة حول تغيير مواعيد منع التجول خلال الأيام المقبلة .
وأكدت أن أي تعديل في ساعات منع التجول سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية ، محذرة من ترويج الشائعات أوالإنسياق ورائها .
وشهدت الفترة الأخيرة ترويج أكثر من شائعة تحاول المساس بإستقرار الوطن أو تخويف المواطنين أو التقليل للإجراءات الوقائية وتصدت لها الجهات الأمنية .
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