شاهد.. قصة رجل في المدينة المنورة تعافى من مرض خطير بعد مداومته على دعائين

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سرد الشيخ حامد أكرم البخاري، المدرس في المسجد النبوي، قصة شخص كان مريض بمرض خطير لكنه تعافى بعد ذلك بفضل بعد مداومته على دعائين لمدة أسبوعين.

وأوضح الشيخ أن الشخص كان مصاب بمرض خطير في الكبد، وتوقع الأطباء قرب وفاته، إلا أنه واظب على التقرب إلى الله، وأخذ يقول دعاء ” لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ” وكذلك دعاء ” لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض، ورب العرش الكريم” لمدة أسبوعين، مضيفا أن بعد ذلك أجرى الفحوصات ووجد أنه غير مريض بهذا المرض الخطير.

وأضاف أن السعادة ليست في المال، وإنما في التقرب من الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن ذلك يجعل الفرد يصبر ويكون قادر على تجاوز مصائب الدنيا.



