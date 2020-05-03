مواطن يوبخ عاملا ” غير مسلم ” لإفطاره في نهار رمضان ومطالب بمحاسبته

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وثق مواطن مقطع فيديو، لعامل غير مسلم، أثناء تناوله الطعام في نهار رمضان.

وقام موثق المقطع بتوبيخ العامل، واصفًا إياه بـ ” الكافر ” ،موجها له سؤال: ” ليه ما تصير مسلم؟ ” بطريقة هجومية.

وطالب متداولو المقطع بمحاسبة المواطن، لتعامله بأسلوب مُنفر مع العامل، يتنافى مع تعاليم الإسلام.

