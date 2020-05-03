أمانة عسير تغلق مولا تجاريا و5 منشآت مخالفة

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت مولا تجاريا و5 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية وإخلالها بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا، وتم تطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقها.
فيما تم إزالة مخالفات الباعة الجائلين بعدة مواقع متفرقة والتي بلغت 7 مواقع لعدم مراعاتهم للاشتراطات الصحية، لما قد يشكلونه من خطر يهدد الصحة العامة.
من جهة أخرى ضبطت الفرق الرقابية أحد العمالة الوافدة وهو يمارس نشاط الحلاقة في إحدى العمائر السكنية، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية، وتم ضبطه وتسليمه للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت أمانة منطقة عسير أنها مستمرة بجولاتها الرقابية طيلة لضبط سلامة أسواقها والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد.
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