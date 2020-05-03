السعودية اليوم / الفلبين تعلق استقبال الرحلات الجوية مؤقتا لمنع تكدس منشآت الحجر الصحي



مانيلا 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

قال مسؤولون اليوم الأحد إن الفلبين منعت رحلات الركاب القادمة إليها لمدة أسبوع اعتبارا من صباح اليوم لاحتواء انتشار

وقالت قوة المهام المعنية بالأمر في بيان "هذا القرار يهدف لمنع تكدس منشآت الحجر الصحي لدينا لحماية مواطنينا من خلال منع مزيد من الانتشار لكوفيد-19 وأيضا لضمان تقديم الرعاية الجيدة لمواطنينا العاملين في الخارج لدى وصولهم".

وطبقت الفلبين قيودا على الهجرة والسفر والتجارة والتجمعات العامة في منتصف مارس آذار بعد أيام من تسجيل أول حالة عدوى محلية بالمرض. ويقتصر الدخول للبلاد حاليا على الفلبينيين العائدين من الخارج.

وأشارت قوة المهام إلى أن نحو 20 ألف فلبيني من العائدين يخضعون حاليا لحجر صحي إجباري في العاصمة.

ومددت الخطوط الجوية الفلبينية بالفعل تعليق رحلات الركاب المحلية والدولية حتى منتصف مايو أيار.

وسجلت الفلبين 8928 حالة إصابة بكوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد و603 وفيات.

// انتهى //

09:50ت م

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مانيلا 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسقال مسؤولون اليوم الأحد إن الفلبين منعت رحلات الركاب القادمة إليها لمدة أسبوع اعتبارا من صباح اليوم لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والمساعدة في تقليل الضغط على منشآت الحجر الصحي التي تضم حاليا آلافا من الفلبينيين العائدين لبلدهم.وقالت قوة المهام المعنية بالأمر في بيان "هذا القرار يهدف لمنع تكدس منشآت الحجر الصحي لدينا لحماية مواطنينا من خلال منع مزيد من الانتشار لكوفيد-19 وأيضا لضمان تقديم الرعاية الجيدة لمواطنينا العاملين في الخارج لدى وصولهم".وطبقت الفلبين قيودا على الهجرة والسفر والتجارة والتجمعات العامة في منتصف مارس آذار بعد أيام من تسجيل أول حالة عدوى محلية بالمرض. ويقتصر الدخول للبلاد حاليا على الفلبينيين العائدين من الخارج.وأشارت قوة المهام إلى أن نحو 20 ألف فلبيني من العائدين يخضعون حاليا لحجر صحي إجباري في العاصمة.ومددت الخطوط الجوية الفلبينية بالفعل تعليق رحلات الركاب المحلية والدولية حتى منتصف مايو أيار.وسجلت الفلبين 8928 حالة إصابة بكوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد و603 وفيات.// انتهى //09:50ت م0019

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