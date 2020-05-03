السعودية اليوم زلزال بقوة 5.4 درجة يهز تايوان



بكين 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر هز المنطقة البحرية قبالة محافظة تايتونغ بتايوان صباح اليوم الاحد.

وتم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 23.29 درجة شمالا وخط طول 121.60 درجة شرقا، وعلى عمق 40 كيلومترا، حسب المركز.

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09:35ت م

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