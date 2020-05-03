السعودية اليوم / ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496



برلين 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.

// انتهى //

09:27ت م

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برلين 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 793 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.// انتهى //09:27ت م0014

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