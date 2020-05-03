السعودية اليوم / غناسينغبي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لتوجو اليوم



لومي 10 رمضان 1441هـ الموافق 03 مايو 2020 واس

أعلنت المحكمة الدستورية التوغولية في بيان، أن الرئيس فور إسوزيمنا غناسينغبي، الفائز في انتخابات 22 فبراير الماضي، بعد حصوله على 70.78 ٪ من أصوات الناخبين، سيودي اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم.

وأكد البيان أن المراسم التي ستجرى بهذه المناسبة، ستشهد حدا أدنى من الحضور بسبب الوضع الصحي الناجم عن تفشي

يشار إلى أن غابريال أغبيومي كودجو الذي احتل المركز الثاني برصيد 19.45 ٪ من الأصوات، يطعن في نتائج الانتخابات، وتم وضعه الأسبوع الماضي تحت الرقابة القضائية، بعد اعتقاله من قبل الأمن.

//انتهى //

09:17ت م

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لومي 10 رمضان 1441هـ الموافق 03 مايو 2020 واسأعلنت المحكمة الدستورية التوغولية في بيان، أن الرئيس فور إسوزيمنا غناسينغبي، الفائز في انتخابات 22 فبراير الماضي، بعد حصوله على 70.78 ٪ من أصوات الناخبين، سيودي اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم.وأكد البيان أن المراسم التي ستجرى بهذه المناسبة، ستشهد حدا أدنى من الحضور بسبب الوضع الصحي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".يشار إلى أن غابريال أغبيومي كودجو الذي احتل المركز الثاني برصيد 19.45 ٪ من الأصوات، يطعن في نتائج الانتخابات، وتم وضعه الأسبوع الماضي تحت الرقابة القضائية، بعد اعتقاله من قبل الأمن.//انتهى //09:17ت م0012

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