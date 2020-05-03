السعودية اليوم / زلزال شدته  7ر5 درجة يضرب جنوبي بيرو



ليما 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت شدته 7ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة ساحلية في جنوبي بيرو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع حوالي الساعة 0044 من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش وكان على عمق 185 كيلومترا. وكان مركزه يبعد حوالي 6 كيلومتر غرب-شمال غرب لامبا.

ولم ترد تقارير أولية عن إصابات أو أضرار.

وتقع بيرو على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تشهد المنطقة حوالي 90 بالمئة من النشاط الزلزالي في العالم.

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06:33ت م

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