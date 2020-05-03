السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الرياض ، الشرقية ، نجران، جازان، عسير ،الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على شمال و وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوحة عام بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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06:21ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.