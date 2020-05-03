السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية بالدمام للتصدي لكورونا

الأحد 3 مايو 2020

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية حزمة إجراءات إضافية لمواجهة فيروس كورونا؛ منها رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها في حي الأثير بالدمام، من الأحد حتى إشعار آخر.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، السبت، بناء على توصيات الجهات الصحية، سيستمر السماح لسكان حي الأثير بقضاء احتياجاتهم من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي)، واستمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية.

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وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية الجديدة ستشمل عزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من الأحد حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع.

كما سيسمح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المديرين والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات التي اتخذت في إطار جهود المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.