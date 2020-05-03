مدارس خاصة سعودية تخفض رسومها الدراسية بنسبة تصل إلى 50 %

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 3 مايو 2020 09:24 صباحاً - بادر عدد من المدارس الأهلية بخفض الرسوم الدراسية للفصل الثاني بنسبة وصلت إلى 50% في بعض المدارس.

وتلقى أولياء أمور رسائل من المدارس تفيد بتخفيض الرسوم بنسب تراوحت بين 10-50%، ووفقاً لصحيفة “الوطن” فإن بعض المدارس رهنت الخصم بسداد المتأخرات عن الأعوام السابقة، وأن يتم السداد بصورة عاجلة خلال الشهر الجاري.

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وطالب عدد من أولياء الأمور بضرورة صدور قرار من الجهات المختصة يلزم جميع المدارس الأهلية بتخفيض الرسوم، أو الاكتفاء برسوم الفترة التي درسها الطلاب فعلياً قبل تعليق الدوام المدرسي.

وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق أن وزارة التعليم تسعى لإيجاد مبادرات ذاتية ‏من المدارس الأهلية لحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل ‏الثاني، كما تسعى لمبادرات أخرى لدعم المدارس الأهلية والأجنبية، في ظل ظروف تفشي ‏فيروس “كورونا”. ‏

وقالت المصادر إن اللوائح والأنظمة المعمول بها لا تتيح للوزارة التدخل في شأن تحصيل الرسوم ‏الدراسية، مبينة أن دور الوزارة يقتصر فقط على مراجعة ‏الرسوم الدراسية المقررة في المدارس الأهلية وذلك استناداً لقرار من ‏مجلس الوزراء.‏