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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل حالتَي إصابة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار لانخفاض الأعداد منذ اتخاذ الحكومة خطوات خفض أعداد القادمين من الخارج.
وذكرت السلطات الصحية أن إحدى الحالات الجديدة كانت في مقاطعة شانشي- غربي بكين، والأخرى كانت قادمة من الخارج.. وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكّدة رسمياً في الصين، إلى 82 ألفاً و877 شخصاً، وتعافى معظم المرضى وخرجوا من المستشفيات.
ولم تسجل الصين وفيات جديدة، أمس السبت، وسجلت حالة وفاة واحدة فقط في الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 4633.الصين فيروس كورونا الجديد
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 10:13 AM
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل حالتَي إصابة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار لانخفاض الأعداد منذ اتخاذ الحكومة خطوات خفض أعداد القادمين من الخارج.
وذكرت السلطات الصحية أن إحدى الحالات الجديدة كانت في مقاطعة شانشي- غربي بكين، والأخرى كانت قادمة من الخارج.. وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكّدة رسمياً في الصين، إلى 82 ألفاً و877 شخصاً، وتعافى معظم المرضى وخرجوا من المستشفيات.
ولم تسجل الصين وفيات جديدة، أمس السبت، وسجلت حالة وفاة واحدة فقط في الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 4633.
، بلا وفيات.. الصين تسجل حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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