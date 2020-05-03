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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، مقتل 18 إرهابياً خلال دهم منزل بمحيط بئر العبد في شمال سيناء الذي شهد هذا الأسبوع تفجير مدرعة أدّى إلى مقتل عدد من الجنود.
وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن العملية أسفرت عن مقتل 18 من العناصر الإرهابية، كما تمّ العثور على 13 سلاحاً آلياً، وحزامين ناسفين، و3 عبوات ناسفة.مصر
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 10:13 AM
العثور على أسلحة آلية وأحزمة وعبوات ناسفة
أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، مقتل 18 إرهابياً خلال دهم منزل بمحيط بئر العبد في شمال سيناء الذي شهد هذا الأسبوع تفجير مدرعة أدّى إلى مقتل عدد من الجنود.
وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن العملية أسفرت عن مقتل 18 من العناصر الإرهابية، كما تمّ العثور على 13 سلاحاً آلياً، وحزامين ناسفين، و3 عبوات ناسفة.
، مصر.. مقتل 18 مسلحاً في دهم أمني بسيناء ،
المصدر : الخليج 365
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