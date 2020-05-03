شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - المهد ، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم .