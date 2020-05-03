شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وزارة التجارة تكشف كيفية غش " العسل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية، كيفية غش العسل والتلاعب ببياناته التجارية. كشفت وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية، كيفية غش العسل والتلاعب ببياناته التجارية. ونشرت الوزارة مقطعًا، للحظة ضبطها لعمالة مخالفة تستغل شقة سكنية كمعمل، للغش بتواريخ صلاحية العسل وإعادة تعبئته في علب مختلفة الأحجام في بريدة. وأوضحت الوزارة أنه تم مصادرة 124 كيلو عسل، كما تم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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