شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الأحمري" يروي قصة تعرض شقيقته للتهديد من قبل 4 ملتحين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الكاتب الصحفي عضوان الأحمري، تفاصيل تعرض شقيقته للتهديد من قبل 4 ملتحين.

وقال الأحمري خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " : " عندما كانت شقيقتي في المتوسطة هددها 4 ملثمين ملتحين وقالوا لها: أوصلي رسالة لأهلك .. الأسبوع القادم، إما أنتي أو أبوكي أو أخوكي الليبرالي " .

وأوضح الأحمري أنه بعد عودته من نيويورك قدم بلاغ ضدهم ثم طلبت منه والدته ألا يلاحقهم، فيما علم بعد ذلك بأنه تم القبض عليهم.

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وعن اتهامه بنشر الأفكار الصهيونية والليبرالية في المجتمع، قال الأحمري: إنه كان يعمل في صحيفة الوطن ويدخل في قضايا جدلية، وأنه تم انتاج مقطع " زوار الحاخمات " بهدف اغتيال شخصيته مشيرا إلى أنهم جمعوا عدة موضوعات كتبها في صحيفة الوطن متعلقة بعمل المرأة وفوضى فتاوى الفضائيات، ليهاجموه، ثم يهاجموا أعضاء مجلس الشورى وآخرين بعد ذلك.

وأشار إلى أن هذا المقطع وغيره شكل صورة ذهنية سببت الأذى لأهله حيث أدعوا أنه شخص محارب للدين والمجتمع.