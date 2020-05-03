شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة..استغاثة فتاة عنفها شقيقها وقطع أذن أختها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت فتاة صورة لاختها، تكشف تعرضها للإصابة في أذنها، موضحة أن المتسبب هو أخيها الذي اعتدى عليها.
وأفادت الفتاة بأن أخيها يقوم بتعنيفها هي وأختها، قائلة: " ما في وقت امسك الجوال بس إذا اختفيت دوروني لاني ممكن أموت " .
ودشن رواد موقع " تويتر " وسمًا بعنوان " النجدة لمقطوعة الأذن " ، مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة للتحقق من الواقعة.
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