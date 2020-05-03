شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة..استغاثة فتاة عنفها شقيقها وقطع أذن أختها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت فتاة صورة لاختها، تكشف تعرضها للإصابة في أذنها، موضحة أن المتسبب هو أخيها الذي اعتدى عليها.

وأفادت الفتاة بأن أخيها يقوم بتعنيفها هي وأختها، قائلة: " ما في وقت امسك الجوال بس إذا اختفيت دوروني لاني ممكن أموت " .

ودشن رواد موقع " تويتر " وسمًا بعنوان " النجدة لمقطوعة الأذن " ، مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة للتحقق من الواقعة.