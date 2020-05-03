مواطن يوبخ عاملا " غير مسلم " لإفطاره في نهار رمضان ومطالب بمحاسبته

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مواطن مقطع فيديو، لعامل غير مسلم، أثناء تناوله الطعام في نهار رمضان. وثق مواطن مقطع فيديو، لعامل غير مسلم، أثناء تناوله الطعام في نهار رمضان. وقام موثق المقطع بتوبيخ العامل، واصفًا إياه بـ " الكافر " ،موجها له سؤال: " ليه ما تصير مسلم؟ " بطريقة هجومية. وطالب متداولو المقطع بمحاسبة المواطن، لتعامله بأسلوب مُنفر مع العامل، يتنافى مع تعاليم الإسلام.

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