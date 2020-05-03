شكرا لمتابعة خبر عن قصة مؤثرة لشاب من الأحساء عقد قرانه في زمن كورونا بالكمامات والقفازات (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

عقد شاب قرانه عن بعد بالكمامات والقفازات ، مما أثار موجة من الجدل والاستغراب بين المدعوين.

وتحدث العريس الذي يدعى أحمد البديوي خلال حواره في برنامج" ياهلا " عن قصة عرسه الفريد، وانطباعات الحضور حول هذه الاحترازات الغريبة في حفل زفاف.

وقال العريس:" عقدت قراني منذ أسبوعين والحضور الموجودين وقت عقد القران كانوا اهلي زواج عائلي والتباعد، مبينا: "أجريت فحص ما قبل الزواج رغم وجود حالات مصابة بكورونا في مستشفى الملك فهد بالأحساء، لكن ذلك لم يعطل العمل، بعد خروج النتائج بحثت عن أقرب مأذون شرعي وحجزت موعداً معه، واشترط علينا أقل عدد ممكن من الحضور، فاقتصر الوضع على زوجتي ووليها والشهود ووالدي وأتممنا العقد ".

وتابع " كنت متردداً في فكرة الزواج لكن توكلنا على الله وأكملت نصف ديني بكل سهولة ".