الكشف على  أكثر من 191 ألف وافد بسكن العمالة الأجنبية بمنطقة مكة

كشفت لجان الحد من انتشار فيروس "كورونا" بسكن العمالة الأجنبية بمنطقة مكة المكرمة، على أكثر من 191 ألف عامل في 17 محافظة.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت إمارة منطقة مكة: "إن لجان الحد من انتشار الفيروس كشفت على أكثر من 191 ألف عامل في 17 محافظة"

وأكدت الأمانة أن هذا يأتي بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية في المجمعات السكنية للعمالة الوافدة.

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