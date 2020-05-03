السعودية | المملكة تواصل جهودها في تفطير الصائمين في البوسنة

واصلت الملحقية الدينية بسفارة السعودية بالبوسنة والهرسك، التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جامع الملك فهد الثقافي بسراييفو، والذي انطلق مع بداية شهر رمضان المبارك.

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فيما بيّن الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، د.عبدالمجيد الغيث، أن الإفطار هو من المبادرات الكريمة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويأتي امتداداً لما تلقاه البوسنة والهرسك من عناية خاصة واهتمام بالغ في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والأمنية في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.

وبيّن أن البرنامج ينطلق من اهتمام قيادة السعودية في غرس الأخوة الصادقة بين المسلمين، والتواصل معهم، والذي تصاحبه برامج دعوية نافعة يقدمها دعاة الوزارة، تهدف إلى نشر العقيدة الصحيحة، والمحبة، والأخوة، والسلام، والتعايش مع الآخرين.

من جانبهم، رفع مسلمو البوسنة والهرسك أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة شهر رمضان المبارك، والمقرونة بصادق الدعاء بأن يحفظ الله المملكة قيادة وشعباً على مواقفها الدائمة والثابتة تجاه مسلمي البوسنة والهرسك، والتي سيخلدها التاريخ بمداد من ذهب، كما أشادوا بالدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضاياهم وما يجسد روح الألفة والمحبة بينهم.