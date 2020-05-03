شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسؤول : مشروع جزيرة المملكة غير مرخص له ومخالف للأنظمة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن الترويج للمشروع باستخدام شعار (رؤية المملكة 2030) كان دون ترخيص أو إذن مسبق من الجهة المختصة، وسيتم وفقاً لذلك اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأشار المصدر إلى أن المشروعات ذات الصلة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتم دراستها وإقرارها وفق الحوكمة المقرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتم الإعلان عنها عبر وكالة الأنباء السعودية والموقع الإلكتروني لرؤية المملكة 2030.
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