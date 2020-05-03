السعودية | مشروع "جزيرة المملكة" غير مرخص ومخالف للأنظمة السعودية

شكرا لقرائتكم مشروع "جزيرة المملكة" غير مرخص ومخالف للأنظمة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح مصدر مسؤول في السعودية، الأحد، بأنه إشارة إلى المعلومات المتداولة حول المشروع المسمى "جزيرة المملكة"، فإن المشروع غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية في السعودية، كما أنه ليس له صلة بالمشروعات ذات الصلة (برؤية المملكة العربية السعودية 2030) ولا يتبع لبرامجها التنفيذية أو مبادراتها بأي شكل من الأشكال.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": إن الترويج للمشروع باستخدام شعار (رؤية المملكة 2030) كان دون ترخيص أو إذن مسبق من الجهة المختصة، وسيتم وفقاً لذلك اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأشار المصدر إلى أن المشروعات ذات الصلة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتم دراستها وإقرارها وفق الحوكمة المقرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتم الإعلان عنها عبر وكالة الأنباء السعودية والموقع الإلكتروني لرؤية المملكة 2030.