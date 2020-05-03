كيف يتم غش العسل داخل شقة في بريدة

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ضبطت وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية كـ”معمل” للغش بتواريخ صلاحية العسل والتلاعب ببياناته التجارية وإعادة تعبئته في علب مختلفة الأحجام في بريدة .
وأكدت التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه تم مصادرة 124 كيلو عسل، كما تم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
كما نشرت التجارة مقطع فيديو لعملية ضبط العمالة المخالفة والعسل المغشوش.
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