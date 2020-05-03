ضبط وكر لتصنيع وترويج الخمور في الحسينية بمكة المكرمة

تديره عمالة وافدة..
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استراحة في الحسينية بمكة، اتخذتها عمالة وافدة مقرًا لتصنيع وترويج الخمور.
توجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني، وتبيّن وجود كميات من الخمر، منها ما هو تحت التصنيع و1000 لتر جاهزة للترويج.
وجرى ضبط وإتلاف عدد 87 برميلًا مخصصة لإنتاج الخمور، وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية؛ لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.
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