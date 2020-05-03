ضمن عمليات المسح النشط لكورونا بالمنطقة.
يواصل أبطال الصحة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الأوسط بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، ومن تلك الإجراءات الاستباقية برنامج المسح النشط لمساكن العمال.
وبلغ عدد المساكن التي شملها الفحص 127 مسكنًا، ووصل عدد العمال المفحوصين 6623 عاملًا، وتم بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة إخلاء 12 مسكنًا ونقل 577 عاملًا لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية.
كما فحصت إدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي بمنطقة جازان 2684 عاملًا، ضمن برنامج المسح النشط الذي يُعد واحدًا من أهم البرامج الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة وينفذه أبطال الصحة في الميادين.
وبلغ عدد المساكن المشمولة بالمسح النشط 115 مسكنًا تم المرور عليها خلال الأيام القليلة الماضية وفق الخطة التي أعدتها صحة جازان لتنفيذ برنامج المسح النشط بالمنطقة.
هذا وقد عمل القطاع الجبلي ولا يزال على عدد من المبادرات النوعية لخدمة المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية بالقطاع ومنها مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل إذ بلغ عدد المستفيدين منها 2379 مريضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. صحة جازان تفحص أكثر من 9300 عامل في أبوعريش والقطاع الجبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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