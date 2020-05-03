التحالف: الحوثيون اخترقوا وقف إطلاق النار 92 مرة خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الاختراقات الحوثية لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 92 اختراقًا.

وكان التحالف قد أعلن أمس، أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه في 8 أبريل الماضي، بلغت 2029 اختراقًا، مشيرًا إلى أنها شملت الأعمال العسكرية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

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كما قال إنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس.

وأكد استمرار التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارًا من الخميس 23 أبريل الجاري، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 08 أبريل 2020م بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.