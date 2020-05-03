ضبط شاحنة منتجات طبية مخالفة في بريدة

كانت بطريقها للتخزين داخل شقة سكنية..

ضبطت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع شرطة المنطقة، شاحنة تقوم بنقل كميات من المنتجات الطبية للتخزين داخل شقة سكنية بمدينة ‫بريدة. وقامت الأمانة بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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