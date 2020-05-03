الهلال الأحمر السعودي يتيح التدريب على جهاز التنفس الصناعي «أونلاين»

ضمن برامجها للممارسين الصحيين..

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي إتاحة التدريب على جهاز التنفس الصناعي، الآن، ضمن برامجها التدريبية للممارسين الصحيين. ودعت الراغبين في التدريب على مهارات استخدام جهاز التنفس الصناعي أونلاين إلى تسجيل أسمائهم عبر الرابط التالي: اضغط هنـا

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