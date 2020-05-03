بالصور.. معسكر الأشبال الرقمي للتثقيف بجائحة كورونا يواصل فعالياته

يواصل معسكر الأشبال الرقمي، الذي بدأت فعالياته أمس، وتقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية؛ أعماله في إطار دورها في تثقيف منسوبيها والمجتمع بجائحة فيروس كورونا.

وقد تضمَّنت فعاليات المعسكر، اليوم، العديد من الأنشطة ومن أبرزها المسابقات التفاعلية التي قدمها القائد الكشفي علي المرعول، ودورتاين في الفنون الكشفية قدمهما الرائد الكشفي محمد محراب، ودورة في شارات الهواية قدمها القائد الكشفي محمد عبدالكريم.

كما شملت دورة في صيانة الجوال قدمها القائد الكشفي سعد بن باز ، بالإضافة إلى دورة في مهارات التسوق الصحي قدمها الدكتور عبدالله الحويل، ولقاء بعنوان دائرة الألوان قدمه الفنان التشكيلي علي النقيدان، كما تضمن البرنامج العديد من الأنشطة الإثرائية والكشفية والمسابقات الأسرية.

وأوضح مفوض تنمية المراحل بالجمعية القائد الكشفي عبدالله الخضير، أن المعسكر سيختتم غدًا الأحد، وأن الجمعية تقيمه بهدف تطوير وتنمية خبرات المشاركين من خلال خوض تجارب مميزة في مختلف جوانب الحياة والفنون والمهارات والهوايات الكشفية، وإيجاد حلول ذكية لتطوير أنشطة وبرامج المراحل عبر تطبيقات إلكترونية، والتعلم عن بعد للمساهمة في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتأكيد البقاء في المنزل بما يضمن سلامة الجميع.