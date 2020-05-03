مصادرة 730 كيلو جرامًا خضراوات وفواكه في المعابدة بمكة

ضمن جولات رقابية للبلدية على الباعة الجائلين المخالفين
نفذت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين.
يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان «غذاؤكم أمانة»؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.
وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أنه تمت مصادرة 730 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه وتم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية؛ حيث تم تسليم 730 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية «إكرام» لحفظ النعمة.
وإذ تؤكد الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه المظهر الحضاري، كما جهزت عددا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.
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