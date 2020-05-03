السعودية اليوم / بوركينا فاسو تسجل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا



واغادوغو 09 رمضان 1441هـ الموافق 02 مايو 2020 واس

سجلت بوركينافاسو اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس

وأفادت مصالح الإعلام برئاسة الحكومة البوركينية اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 652 حالة منذ بداية ظهور الفيروس ، فيما وصلت حالات الشفاء في حدود 498 حالة حتى الآن.

// انتهى //

02:42ت م

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واغادوغو 09 رمضان 1441هـ الموافق 02 مايو 2020 واسسجلت بوركينافاسو اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد .وأفادت مصالح الإعلام برئاسة الحكومة البوركينية اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 652 حالة منذ بداية ظهور الفيروس ، فيما وصلت حالات الشفاء في حدود 498 حالة حتى الآن.// انتهى //02:42ت م0216

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