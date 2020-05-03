

صامطة 9 رمضان 1441 الموافق 2 مايو 2020 م واس

قام مستشفى صامطة العام بتوصيل أكثر من 500 طلب دواء من خلال مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالتعاون فريق التوصيل الدوائي للمرضى البالغ عددهم 46 من المستشفى, خلال الأسبوع الأول لإطلاق المبادرة التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة منطقة جازان وقطاعاتها للوقاية من فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة جازان محمد دراج أن مستشفى صامطة العام خصص رقماً للتواصل لتزويد الصيدلية باسم المريض ورقم الملف والعيادة ورقم التواصل والسكن والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله عبر فريق التوصيل الدوائي للمرضى, إضافة لتوعية مندوبي التوصيل وإلزامهم بقواعد مكافحة العدوى, واستخدام وسائل الحماية مع كل طلب توصيل.

وتم تغطية محافظات الحد الجنوبي كالطوال ومركز الموسم ومحافظة صامطة ومركزي السهي والقفل ومحافظة الحرث ومركز الخشل ومحافظة أحد المسارحة ومركز الحكامية.

// انتهى //

02:27ت م

0215



صامطة 9 رمضان 1441 الموافق 2 مايو 2020 م واسقام مستشفى صامطة العام بتوصيل أكثر من 500 طلب دواء من خلال مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالتعاون فريق التوصيل الدوائي للمرضى البالغ عددهم 46 من المستشفى, خلال الأسبوع الأول لإطلاق المبادرة التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة منطقة جازان وقطاعاتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد, ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على البقاء في المنازل.وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة جازان محمد دراج أن مستشفى صامطة العام خصص رقماً للتواصل لتزويد الصيدلية باسم المريض ورقم الملف والعيادة ورقم التواصل والسكن والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله عبر فريق التوصيل الدوائي للمرضى, إضافة لتوعية مندوبي التوصيل وإلزامهم بقواعد مكافحة العدوى, واستخدام وسائل الحماية مع كل طلب توصيل.وتم تغطية محافظات الحد الجنوبي كالطوال ومركز الموسم ومحافظة صامطة ومركزي السهي والقفل ومحافظة الحرث ومركز الخشل ومحافظة أحد المسارحة ومركز الحكامية.// انتهى //02:27ت م0215

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 500 طلب دواء قام بتوصيلها مستشفى صامطة العام للمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.