السعودية اليوم / تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بكورونا في مالي



باماكو 09 رمضان 1441هـ الموافق 02 مايو 2020 واس

سجلت مالي اليوم 36 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن الاصابات الجديدة توزعت بين حالة واحدة في إقليم كاي، وأربع حالات في إقليم كوليكورو، و31 حالة في العاصمة باماكو، دون الإعلان عن وفيات جديدة.

// انتهى //

02:22ت م

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باماكو 09 رمضان 1441هـ الموافق 02 مايو 2020 واسسجلت مالي اليوم 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 526 إصابة .وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن الاصابات الجديدة توزعت بين حالة واحدة في إقليم كاي، وأربع حالات في إقليم كوليكورو، و31 حالة في العاصمة باماكو، دون الإعلان عن وفيات جديدة.// انتهى //02:22ت م0214

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