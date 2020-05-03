السعودية اليوم / فريق الهلال الأحمر التطوعي بالقريات يقيم نقاط للفرز البصري بأحد الأسواق



القريات 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

أقام فريق الهلال الأحمر التطوعي بمحافظة القريات التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقاط للفرز البصري بأحد الأسواق التجارية بالمحافظة .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف أن مشاركة الفريق ثمثلت في تقديم الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

وبين أن هذه المشاركة تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الهيئة بهدف الحد من إنتشار فيروس كورونا بالوصول لأفراد المجتمع في بعض المواقع الحيوية، حرصاً على إيصال بعض الرسائل التوعوية والتثقيفية .

// انتهى //

01:40ت م

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القريات 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأقام فريق الهلال الأحمر التطوعي بمحافظة القريات التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقاط للفرز البصري بأحد الأسواق التجارية بالمحافظة .وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف أن مشاركة الفريق ثمثلت في تقديم الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 للمتسوقين مع تقديم المعقمات والنصائح والإرشادات والتي من شأنها توعية أفراد المجتمع للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد .وبين أن هذه المشاركة تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الهيئة بهدف الحد من إنتشار فيروس كورونا بالوصول لأفراد المجتمع في بعض المواقع الحيوية، حرصاً على إيصال بعض الرسائل التوعوية والتثقيفية .// انتهى //01:40ت م0207

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