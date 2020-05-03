السعودية اليوم / الجهات الأمنية بالحد الجنوبي في منطقة جازان تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول



الحد الجنوبي ٩ رمضان 1441 هـ الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٠م واس

تواصل الجهات الأمنية بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان تقديم خدماتها وجهودها الأمنية على مدار الساعة، وسط التزام من الأهالي والمقيمين بتلك المحافظات بتطبيق أمر منع التجول، ومنع الدخول وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار

عدسة "واس" تابعت العمل الميداني الذي يؤديه رجال الأمن في الشوارع والميادين ومداخل الأحياء، في حين وثقت "واس" عبر مصوريها خلو الشوارع والطرقات من السيارات والمارة، خلال ساعات تطبيق أمر منع التجول.

// انتهى //

01:31ت م

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الحد الجنوبي ٩ رمضان 1441 هـ الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٠م واستواصل الجهات الأمنية بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان تقديم خدماتها وجهودها الأمنية على مدار الساعة، وسط التزام من الأهالي والمقيمين بتلك المحافظات بتطبيق أمر منع التجول، ومنع الدخول وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عدسة "واس" تابعت العمل الميداني الذي يؤديه رجال الأمن في الشوارع والميادين ومداخل الأحياء، في حين وثقت "واس" عبر مصوريها خلو الشوارع والطرقات من السيارات والمارة، خلال ساعات تطبيق أمر منع التجول.// انتهى //01:31ت م0204

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