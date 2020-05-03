السعودية اليوم / إصابات كورونا في تونس تتجاوز عتبة الألف حالة



تونس 09 رمضان 1441هـ الموافق 02 مايو 2020 واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم كشف الإصابات الجديدة بعد إجراء 529 تحليلا مخبريا ، مشيرة إلى تسجيل 323 حالة استشفاء و644 حالة إصابة لازالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وجددت وزارة الصحة التونسية دعوتها كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

// انتهى //

01:10ت م

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تونس 09 رمضان 1441هـ الموافق 02 مايو 2020 واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1009 حالات إصابة مع 42 حالة وفاة .وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم كشف الإصابات الجديدة بعد إجراء 529 تحليلا مخبريا ، مشيرة إلى تسجيل 323 حالة استشفاء و644 حالة إصابة لازالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.وجددت وزارة الصحة التونسية دعوتها كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.// انتهى //01:10ت م0201

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