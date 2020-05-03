

المدينة المنورة 09 رمضان 1441 الموافق 2 مايو 2020م واس

تستكمل فرق التوعية الصحية بصحة منطقة المدينة المنورة جهودها في المسح الميداني لزوار المراكز التجارية بمحافظة الحناكية حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين بالمحافظة .

وتعمل الفرق الطبية الميدانية بالمحافظة على إنشاء نقاط فرز بصري عند مداخل المراكز التجارية لقياس درجة حرارة الجسم عبر جهاز للقياس بالأشعة تحت الحمراء وعلى تعزيز التوعية الصحية لدي المتسوقين بالتباعد وأخذ المسافة المناسبة التي لا تقل عن متر ونص. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من انتشار فيروس

// انتهى //

00:53ت م

0199



المدينة المنورة 09 رمضان 1441 الموافق 2 مايو 2020م واستستكمل فرق التوعية الصحية بصحة منطقة المدينة المنورة جهودها في المسح الميداني لزوار المراكز التجارية بمحافظة الحناكية حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين بالمحافظة .وتعمل الفرق الطبية الميدانية بالمحافظة على إنشاء نقاط فرز بصري عند مداخل المراكز التجارية لقياس درجة حرارة الجسم عبر جهاز للقياس بالأشعة تحت الحمراء وعلى تعزيز التوعية الصحية لدي المتسوقين بالتباعد وأخذ المسافة المناسبة التي لا تقل عن متر ونص. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد " كوفيد19 " .// انتهى //00:53ت م0199

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الفرق الصحية الميدانية بصحة المدينة تستكمل أعمال المسح الميداني بمحافظة الحناكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.