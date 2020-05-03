

محايل 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

شهدت محافظة رجال ألمع اليوم حضورا أمنياً لجميع القطاعات الأمنية وقت أمر منع التجول بدءاً من الساعة الخامسة عصراً، الذي يأتي ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار

وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع بالمحافظة للوقوف على تطبيق الأمر، حيث أظهر المواطنون والمقيمون التزاماً تاماً من خلال تجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره .

// انتهى //

00:52ت م

0198



محايل 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسشهدت محافظة رجال ألمع اليوم حضورا أمنياً لجميع القطاعات الأمنية وقت أمر منع التجول بدءاً من الساعة الخامسة عصراً، الذي يأتي ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع بالمحافظة للوقوف على تطبيق الأمر، حيث أظهر المواطنون والمقيمون التزاماً تاماً من خلال تجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره .// انتهى //00:52ت م0198

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" توثق التزام المواطنين والمقيمين في رجال ألمع بأمر منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.