السعودية | مصدر مسؤول: المشروع المسمى “جزيرة المملكة” غير مرخص له ومخالف للأنظمة وليس له صلة بمشروعات رؤية 2030 

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصدر مسؤول: المشروع المسمى “جزيرة المملكة” غير مرخص له ومخالف للأنظمة وليس له صلة بمشروعات رؤية 2030 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:17 صباحًا, 3 مايو 2020 م المناطق - الرياض صرح مصدر مسؤول بأنه إشارة إلى المعلومات المتداولة حول المشروع المسمى “جزيرة المملكة”، فإن المشروع غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية في المملكة، كما أنه ليس له صلة بالمشروعات ذات الصلة (برؤية المملكة العربية السعودية 2030) ولا يتبع لبرامجها التنفيذية أو مبادراتها بأي شكل من الأشكال.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :” إن الترويج للمشروع باستخدام شعار (رؤية المملكة 2030) كان دون ترخيص أو إذن مسبق من الجهة المختصة، وسيتم وفقاً لذلك اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأشار المصدر إلى أن المشروعات ذات الصلة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتم دراستها وإقرارها وفق الحوكمة المقرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتم الإعلان عنها عبر وكالة الأنباء السعودية والموقع الإلكتروني لرؤية المملكة 2030.

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